ABUSOS DEL IET DEJAN SIN COMBIS A SAMULÁ, KALÁ, FIDEL, SEDUC, SOLIDARIDAD URBANA Y LERMA

– ACUSAN REPRESALIAS CONTRA LEGALES Y TOLERANCIA A LOS “PIRATAS”

Toda vez que el Instituto Estatal del Transporte (IET) está “levantando” unidades del servicio colectivo combi por mínimos detalles a pesar de que están dentro de la ley, pero no procede de igual forma contra las “piratas”, concesionarios suspendieron servicio en las rutas Samulá, Kalá, Fidel Velázquez, Seduc, Solidaridad Urbana y Lerma.

Este día, el IET arremetió contra las unidades combi, a las que sometió a riguroso control en el paradero del mercado Pedro Sáinz de Baranda, lo que causó el enojo de la ciudadanía y la queja sentida de los concesionarios, quienes lamentaron el actuar del nuevo titular de ese instituto, del que dijeron cree que poner orden en el transporte público en general es cuestión de días.

“Es represión, son represalias contra los que estamos en regla, pero no vemos que haya acciones contra los irregulares, y no es justo. Que no sean abusivos”, expresó Fredy Isaías Puc Uc, del FUTV colectivos locales.

Se quejó de que las unidades, a pesar de que están conservadas, las han inmovilizado sólo por cuestiones de rines, por no tener pintadas las defensas, por estar sucio el interior, entre otras nimiedades.

Estoy de acuerdo que se proceda contra quienes no tengan seguro, que no tengan su tarjetón, que se les aplique la sanción, pero que no se lleven las unidades por cualquier detalle, externó.

Aquí los perjudicados van a ser los ciudadanos, lamentó, y lo vemos como una represalia, a los que estamos regulares nos hostigan y a los irregulares los vemos muy tranquilos, con ellos no pasa nada.

Por qué vienen sobre nosotros cuando hay servicios ‘piratas’ y no pasa nunca con ellos, aunque se hayan presentado las quejas, preguntó, y consideró que lo primero que debió hacer el IET fue llamar a los concesionarios y tratar las anomalías que pudieran tener las unidades, para regularizarlas y hacer las verificaciones.

Ahorita se llevan las unidades y se tiene que pagar una multa y no es pequeña, pero los que verdaderamente resultan perjudicados son los ciudadanos, insistió Puc Uc.

“No tenemos para comprar unidades cada año, hay que ser tolerantes, entablar el diálogo para que nos regularicemos, porque de un día para otro no van a regularizar el transporte, que está hecho un relajo no de ahora, sino de años atrás”.

No es que queramos abandonar el servicio por gusto, pero de qué sirve que esté dando trabajo si se están llevando las unidades y mañana ya están detenidas todas y hay que pagar multas, externó.

Puc Uc pidió al IET voltear a ver a todo el servicio de transporte público y que lo verifique todo como lo hace con ellos, pues para recuperar una unidad debe pagar 820 mil pesos de contado.