ENCARGADA DE CONAPESCA EVITA RESPONDER SOBRE DEPREDACIÓN DE ESPECIES MARINAS EN ISLA ARENA

La encargada de la oficina de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) en Campeche, Ana María Palomo, evitó dar respuestas claras durante una conferencia de prensa sobre la depredación de especies marinas en Isla Arena, Calkiní, mientras los pescadores expresan preocupación por la próxima apertura de la temporada de captura del pulpo.

Al ser cuestionada sobre la falta de inspectores y las acciones concretas para frenar la depredación, se limitó a señalar: “Es una pregunta difícil” y pidió que para conocer el número de denuncias se enviara un correo a la Dirección de Inspección y Vigilancia. Afirmó que los operativos son un “trabajo de inteligencia” y que ni ella ni el director tienen información completa sobre el seguimiento de los casos, sin proporcionar cifras ni resultados concretos.

Los pescadores han denunciado que la vigilancia es insuficiente y que la pesca ilegal afecta al pulpo maya, incluso durante la veda, con el uso de compresores de buceo. Palomo mencionó que los operativos se realizan en coordinación con la SEMAR y Capitanía de Puerto, pero la falta de transparencia persiste, lo que genera incertidumbre entre los habitantes sobre la protección de los recursos marinos del estado.