7 DE CADA 10 MEXICANOS RECHAZA REGISTRAR SU LÍNEA TELEFÓNICA

La mayoría de los mexicanos no está dispuesta a registrar su línea telefónica ante el gobierno. Según una encuesta publicada el 6 de julio de 2026 por MetricsMX, el 70.2% de los ciudadanos respondió que no registrará su número dentro del plazo establecido, mientras que solo el 22.1% afirmó que sí lo hará. Un 2.7% señaló que no tiene celular y un 5% dijo no saber si lo hará.

El rechazo se atribuye principalmente al temor por el uso indebido de datos personales y a la creciente desconfianza hacia las instituciones encargadas de resguardar información sensible. Especialistas en protección de datos han señalado que la falta de claridad sobre cómo se manejará la información y la percepción de vulnerabilidad frente a posibles filtraciones fortalecen la resistencia de la población a cumplir con la medida.

Vía: Derecha Diario MX