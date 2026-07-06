DESABASTO DE MEDICINAS EN EL IMSS BIENESTAR YA ESTÁ INSTITUCIONALIZADO; ¿ASÍ ES EN DINAMARCA?

-Los doctores recetarán no lo que consideren mejor para el paciente, sino lo que tengan las farmacias del hospital

Desde el próximo mes de agosto, los hospitales del IMSS-Bienestar se apegarán a los Protocolos Nacionales de Atención Médica, mismos que impedirán recetar medicamentos que no estén en el catálogo disponible de cada unidad médica, es decir, el médico ya no podrá recetar lo que considere mejor para el paciente, sino únicamente lo que exista en la farmacia del hospital.

Confirmó lo anterior el delegado de la institución en Sinaloa, Julio Quintero Ledezma, con lo cual de ahora en adelante la atención no se basará en lo que necesita el paciente, ni lo que indique el criterio médico, sino lo que la autoridad permita.

Como se recordará, el pasado 30 de marzo el Gobierno de Claudia Sheinbaum redujo el catálogo de medicamentos de 2,753 a 1,929 claves, y ahora se anuncia que los hospitales de segundo nivel del IMSS-Bienestar trabajarán con sólo 871 claves autorizadas.

También, fueron eliminadas terapéuticas sin evaluación externa ni consulta a pacientes, una restricción sin precedentes de esas opciones disponibles para los mexicanos sin seguridad social, mientras con la estrategia Rutas de la Salud, el IMSS-Bienestar distribuirá medicamentos en “camionetitas” a unidades de primer nivel, priorizando apenas 147 claves esenciales.