lunes, julio 6, 2026
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DETIENEN A UN SUJETO POR GENERAR DISTURBIOS EN VÍA PÚBLICA

Policías de Champotón detuvieron a sujeto conocido como alias “El Nando”, tras varios reportes que lo señalan de generar disturbios en plena vía pública.

El sujeto se encontraba sin camisa y presuntamente bajo los efectos de alguna sustancia ilegal, fue detenido a la altura de la avenida Luis Donaldo Colosio. Lo acusan de haber golpeado varios carros y tumbar otro tanto de motocicletas.

Fue enviado a la Fiscalía de Champotón para su detención e invitaron a las personas que sufrieron algún daño material a presentar sus denuncias

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