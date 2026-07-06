DETIENEN A UN SUJETO POR GENERAR DISTURBIOS EN VÍA PÚBLICA

Policías de Champotón detuvieron a sujeto conocido como alias “El Nando”, tras varios reportes que lo señalan de generar disturbios en plena vía pública.

El sujeto se encontraba sin camisa y presuntamente bajo los efectos de alguna sustancia ilegal, fue detenido a la altura de la avenida Luis Donaldo Colosio. Lo acusan de haber golpeado varios carros y tumbar otro tanto de motocicletas.

Fue enviado a la Fiscalía de Champotón para su detención e invitaron a las personas que sufrieron algún daño material a presentar sus denuncias