HIPOCRESÍA DE MORENISTAS EN EL PODER TIENE ENOJADOS A DAMNIFICADOS POR INUNDACIONES: LEO Y NACHO; “¿SEGUIREMOS ELIGIENDO A LOS MISMOS?”

En un reciente episodio del podcast Leo y Nacho, se destacó el enojo de los damnificados por las inundaciones en estados como Sonora, Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí. A pesar de que la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que “no se va a ocultar nada”, la indignación se centra en la hipocresía de políticos de Morena, como Gerardo Fernández Noroña con sus vuelos privados y lujos, y los hijos de AMLO de vacaciones en Japón. Además, se criticó a gobernantes locales, como Rocío Nahle en Veracruz, por minimizar desbordamientos del río Cazones, y a la dirigencia nacional, que asegura que donde gobierna Morena no hay problemas de drenaje, cuando las inundaciones demuestran lo contrario.

El podcast subrayó que la población está en su derecho de estar molesta y desesperada, viendo los excesos de los políticos mientras sus familias y casas sufren daños. Aunque la presidenta no puede controlar a todos los funcionarios ni familiares de los líderes, representa la cara del movimiento, y por ello la gente se siente engañada y traicionada. Se resaltó que este momento debe servir para abrir los ojos, solidarizarse con los afectados y cuestionar si vale la pena seguir eligiendo a los mismos políticos ante tanta corrupción y privilegio.