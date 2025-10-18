SEGUNDO HALLAZGO DE CADÁVER EN MENOS DE 7 HORAS; AHORA FUE EN CANDELARIA

A menos de 7 horas del hallazgo del cadáver de un hombre en Lerma, Campeche, otra persona sin vida fue encontrada en Candelaria durante el transcurso de la tarde de ayer viernes 17 de octubre.

Por el segundo hallazgo no hay mayor información sobre si se encontraba en estado de putrefacción, si fue por un hecho v¡ol3nto y el sexo de la víctima.

El hallazgo ocurrió cerca de las 16:00 horas en un camino cosechero de la localidad de Las Golondrinas, en el Municipio de Candelaria, y el reporte generó movilización policíaca y ministerial. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para la autopsia de ley.