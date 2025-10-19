domingo, octubre 19, 2025
DE UN DISPARO EN LA ESPALDA ASESINARON A HOMBRE HALLADO MUERTO EN LERMA

De certero disparo en la espalda, al parecer con escopeta, fue asesinado el hombre cuyo cuerpo fue encontrado en la Comisaría de Lerma, Campeche la mañana de ayer viernes 17 de octubre, y quien respondía al nombre de Gualberto B. C., de 50 años y originario de Champotón. Aún se desconoce el móvil.


El caso es investigado por homicidio calificado por el personal de la Vicefiscalía General Especializada en Delitos de Alto Impacto de la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM).

