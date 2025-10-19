VEHÍCULOS “FANTASMAS” DEJAN EN MALAS CONDICIONES EL CAMPO DE FÚTBOL DE TINÚN; DEPORTISTAS PIDEN AYUDA PARA IDENTIFICAR AL O A LOS RESPONSABLES
Tinún, Tenabo.- A través de sus redes sociales, deportistas de la Junta Municipal de Tinún evidenciaron su enojo por los daños al pasto del campo de fútbol ocasionados por el ingreso y circulación en distintas direcciones o rutas de uno o más vehículos.
El futbolista José Roberto Cen Balán, también en sus redes sociales, reprobó la acción al escribir: “¿Qué persona o personas tan inconscientes tuvieron la malicia de dejar en pésimas condiciones uno de los mejores campos del Camino Real?”.
Hay equipos deportivos con participación vigente en torneos locales, pero la inconsciencia de estas personas puede perjudicarlos al no tener un campo en aptas condiciones; a leguas se ve que hicieron carreras o arrancones dentro del campo deportivo, criticó.
Cen Balán también pidió apoyo a quien haya visto al o los responsables, para obligarlos a reparar lo que dañaron.