GOBIERNO DE MORENA ORIGINÓ DESVÍOS DE DINERO Y OBRAS MAL HECHAS EN ESCUELAS AL DAR DINERO A LOS PAPÁS: FARFÁN; FUE DECISIÓN POPULISTA, CRITICA

El exsecretario de Educación y actual regidor del Municipio de Campeche, Ricardo Medina Farfán, criticó al Gobierno Federal morenista por 3lim¡nar programas estructurados de infraestructura educativa, como Escuelas al 100, y sustituirlos por esquemas de entrega directa de recursos a padres de familia, lo que —aseguró— ha derivado en desvíos de dinero, obras mal hechas y planteles en condiciones de riesgo.

El también dirigente estatal del PRI explicó que la actual Administración federal cambió la política de apoyo con un afán populista y de simpatía electoral, entregando los fondos directamente a los comités escolares sin un sistema técnico ni mecanismos de supervisión. “Antes había una planeación y una cobertura amplia, con Escuelas al 100 se atendió casi el 80% de los planteles en todo el Estado, pero hoy ese avance se perdió”, lamentó.

Medina Farfán advirtió que esta nueva modalidad ha generado corrupción y obras deficientes, además de poner en riesgo la seguridad de los alumnos, y expuso que existen al menos 3 casos documentados donde los recursos —que rondaban los millones de pesos— desaparecieron por completo. “Padres de familia se embolsaron el dinero, cambiaron de domicilio y hasta sacaron a sus hijos de las escuelas”, reveló.

Aseguró que, aunque las entidades estatales podrían intentar emitir reglamentos para ordenar la aplicación de estos programas, la realidad es que poco pueden hacer, pues los fondos y las reglas de operación son federales. “Las autoridades educativas estatales fueron hechas a un lado y todo se deposita desde la Federación”, explicó.

Medina Farfán calificó estas decisiones como improvisadas y electorales, afirmando que Morena ha tomado decisiones “sobre las rodillas”, sin planeación ni evaluación técnica.