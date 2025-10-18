EN ESTE AÑO VAN 33 CASOS DE DENGUE CONFIRMADOS; EL 2024 CERRÓ CON 632

De acuerdo con el más reciente informe epidemiológico, en lo que va de este año el Estado de Campeche acumula 33 casos confirmados de dengue, cifra que representa un descenso significativo en comparación con el cierre de 2024 —cuando se registraron 632 casos y 12 defunciones—.

Del total, 16 corresponden a dengue no grave (DNG), 15 con signos de alarma (DCSA) y 2 graves (DG), mientras que no se han registrado defunciones en el presente año.

La anterior semana epidemiológica contabilizó 28 casos, lo que muestra incremento de 5 casos, y los municipios con mayor número de casos son Ciudad del Carmen, que concentra 14 casos de DCSA + DG y 12 de no grave; Campeche con 5 casos en total y Candelaria con 2. El serotipo identificado en los casos actuales corresponde al tipo 3 del virus del dengue.

Durante la última semana de 2024 se habían contabilizado 589 casos activos, lo que muestra una disminución sustancial en las primeras semanas de 2025. No obstante, los especialistas advierten que el inicio de la temporada de lluvias podría incrementar los contagios, ante lo cual exhortan a la población a eliminar criaderos de mosquitos y mantener tapados los depósitos de agua.