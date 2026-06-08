INTERESES POLÍTICOS DETRÁS DE INCONFORMIDAD DE PAPÁS DEL KÍNDER “ADAMANTINA”, ACUSA AURORA CEH

-CONTINUARÁ LA RESTRICCIÓN PARA EL INGRESO DE PERSONAS AJENAS AL PLANTEL EN EL HORARIO DE CLASES, ADVIERTE

Ciudad del Carmen.- La supervisora de la Zona Escolar 027 de Preescolar, Aurora Ceh Reyna, aseguró que las inconformidades manifestadas por un grupo de padres de familia del Jardín de Niños “Adamantina Andrade Heredia”, ubicado en la colonia Insurgentes, podrían obedecer a intereses ajenos a los problemas señalados públicamente, concretamente políticos.

La restricción para el ingreso de personas ajenas a los planteles durante el horario de clases, subrayó, responde a disposiciones reglamentarias orientadas a proteger la seguridad de los alumnos, por lo cual no hay alguna motivación política detrás de esta medida y se seguirá aplicando, pues fue establecida por la Secretaría de Educación.

La funcionaria explicó que la directora del plantel realizó desde finales de enero las gestiones correspondientes ante el Ayuntamiento para solicitar el retiro de basura acumulada tras trabajos de remodelación, por lo que consideró que las recientes protestas no están relacionadas únicamente con las condiciones del plantel.

Según explicó, días antes de las manifestaciones los padres de familia acudieron a la supervisión para expresar su desacuerdo con la reasignación de grupos y el cambio de maestras para el próximo ciclo escolar, una medida que, afirmó, forma parte de los procesos académicos habituales en los jardines de niños.

Ceh Reyna refirió que tras no obtener una respuesta favorable a esa petición, comenzaron a surgir otras acusaciones relacionadas con la limpieza, el manejo de recursos y la operación de la escuela, situación que le hace pensar que existe una influencia externa detrás del movimiento.

También cuestionó la participación de actores políticos en asuntos internos de los planteles educativos, a quienes acusó de intentar involucrarse en situaciones que corresponden exclusivamente al ámbito escolar.