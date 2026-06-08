“MEXICANOS AL GRITO DE PAZ” PINTA LAS LEYENDAS “NARCOGOBIERNO” Y “PRESIDENTA, ROMPA EL PACO CON SUS NARCOS” EN PASEO DE LA REFORMA: FIA

Con tomas aéreas y cercanas, a través de ADN Noticias, Fuerza Informativa Azteca dio a conocer que el colectivo “Mexicanos al grito de paz” realizó una pinta frente a la columna de la Independencia en Paseo de la Reforma, con la leyenda “Narcogobierno”, y también colocó una manta con imágenes de los gobernadores morenistas Américo Villareal, Rubén Rocha, y Alfonso Durazo.

En la parte baja de la manta se lee: “Presidenta, rompa el paco con sus narcos”.