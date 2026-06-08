“SÍ SE PUEDE VENCER AL SISTEMA Y A MORENA”: ESPERANZA ORTEGA

La victoria del PRI en la elección de Coahuila envió un mensaje político claro al país: “Sí se puede vencer al sistema, sí se puede vencer a Morena”, afirmó la expresidenta nacional de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Esperanza Ortega Azar.

La empresaria y líder gremial afirmó que el triunfo priísta representa también un rechazo ciudadano al llamado “narcogobierno”, aunque sin mencionar directamente a ninguna administración en particular. “Mira, el mensaje político es muy claro: si se trabaja en unidad, se puede alcanzar. No hay invencibles, no hay vencedores y debemos verlo como lo que queremos”, subrayó.

Ortega Azar llamó a no “echar campanas al vuelo” ni atribuirse triunfos absolutos, sino a entender el resultado como un mandato popular en favor del trabajo colectivo.

“Una servidora lo que ve es el beneficio del Estado, el beneficio del país, y creo y soy una convencida de que si no trabajamos todos juntos por lo que queremos, no lograremos avanzar. Este es un mensaje de unidad que está mandando el pueblo de México desde Coahuila”, sentenció.

Ortega Azar pidió a la clase política y a la sociedad superar las narrativas de confrontación, olvidar los enconos y esos enfrentamientos: que los buenos, que los malos, que los ricos, que los pobres, pues estamos en un país de mexicanos que tenemos un sentido de responsabilidad, que queremos a nuestro país y que nuestros gobernantes respondan a las necesidades ciudadanas.

Como ejemplo de la urgencia de cambio, Ortega Azar hizo una contundente comparación histórica: “No es posible que sigamos viviendo con aquel libro del doctor Alomía, “La decadencia de la economía en Campeche”, de 1909, y estemos en el 2026 y vivamos lo mismo. Algo hay que hacer, pero de la mano”.

La empresaria insistió en que las soluciones no pueden seguir diseñándose desde escritorios alejados de la realidad, sino en territorio, que vean lo que requerimos, y “no queremos regalos, sino programas de apoyo”, puntualizó.