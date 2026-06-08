EL MUNDIAL DE FÚTBOL TAMBIÉN SE VIVE EN MAYA DESDE NUNKINÍ, CALKINÍ

-ES UN ORGULLO QUE MI LENGUA SIGA TRASPASANDO FRONTERAS: ADOLFO HAAS

En sus redes sociales, Adolfo Haas, maya y locutor presentó el reportaje grabado en Nunkiní, en el Municipio de Calkiní, que se presentó en el canal de Telemundo en Los Ángeles, California: “Le mundialo’ k tia’al” (El mundial es nuestro), donde se resalta la pasión futbolera, el convivio familiar y las grandezas de los habitantes de esa Junta Municipal, como la elaboración de petates y hamacas.

El evento musical y cultural, reunió a artistas de talla internacional, como preámbulo del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Estoy muy contento de que mi lengua maya siga traspasando fronteras, resaltó Adolfo Haas, quien cada vez que hay partidos de fútbol, en especial de la Selección Nacional, traduce la narración y organiza porras con los aficionados que se reúnen para ver la transmisión, pues de niño se percató de que sus abuelos veían los juegos pero no entendían el español.