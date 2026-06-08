PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL INSPECCIONA EDIFICIOS TRAS SISMO; NO REPORTAN DAÑOS ESTRUCTURALES

Por instrucciones de la alcaldesa de Campeche, Biby Rabelo de la Torre, personal de Protección Civil Municipal realizó inspecciones en diversos edificios de la ciudad tras el sismo percibido al mediodía de este lunes. La directora de la dependencia, Guadalupe Rodríguez Chávez, informó que las revisiones se llevaron a cabo de manera preventiva para descartar posibles afectaciones en inmuebles de gran altura donde el movimiento telúrico fue más perceptible.

Entre los edificios inspeccionados se encuentran las oficinas del INE en Plaza del Mar, el Palacio Legislativo, el edificio María Lavalle Urbina, las Torres de Cristal y el Palacio de Gobierno, entre otros. Tras las evaluaciones realizadas, las autoridades confirmaron que no se detectaron daños en la infraestructura de estos inmuebles, por lo que continúan operando con normalidad.