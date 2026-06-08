ICH-EK APORTARÁ 990 MIL PESOS PARA SOLUCIONAR LAS INUNDACIONES Y DESCARTAN, POR AHORA, MÁS BLOQUEOS CARRETEROS

La comunidad de Ich-Ek aportará 990 mil pesos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) para impulsar el proyecto que busca solucionar las inundaciones que afectan a la población durante cada temporada de lluvias. Así lo informó el comisario Marcos Bacilio Poot Aké, quien destacó que los habitantes también están dispuestos a colaborar con mano de obra en caso de ser necesario. El acuerdo fue alcanzado durante una reunión celebrada en Hopelchén con autoridades municipales, estatales y federales, además de representantes de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y autoridades comunitarias.

Como parte de los compromisos, el Ayuntamiento de Hopelchén se encargará de los estudios y del proyecto ejecutivo, mientras que el Gobierno del Estado aportará recursos para la ejecución de la obra que resulte más viable para desviar el agua y reducir las afectaciones. Ante estos acuerdos, los habitantes decidieron dar un voto de confianza a las autoridades y descartar, por ahora, nuevos bloqueos carreteros. Poot Aké reiteró que las protestas nunca tuvieron la intención de perjudicar a terceros, sino de lograr que la problemática fuera atendida y encontrar una solución definitiva mediante el diálogo y la participación conjunta de la comunidad y los gobiernos.