NUEVO AGENTE MUNICIPAL DE PIXTÚN CONFIRMA QUE RAMÓN OCHOA NO CONSTRUYÓ CAMINO SACACOSECHAS NI MEJORÓ CAMPO; ¿QUÉ HARÁ LAYDA?

Al dar a conocer que el pasado 1 de febrero de este año recibió el cargo, el agente municipal de San Pablo Pixtún, Champotón, José Tomás Corzo Vargas, confirmó que la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SDA) no realizó ninguna obra de mejoramiento en el campo de la comunidad y mucho menos el camino sacacosecha, cuyo supuesto costo fue de casi 3 millones de pesos, como afirma su titular Ramón Ochoa Peña.

Y aseveró: “Estoy aquí para dar fe y legalidad de lo que están diciendo los compañeros del camino sacacosechas, es decir, que no se realizó, poque el Sol no se puede tapar con un dedo y todos sabemos que ese camino no se ha hecho”.

Reveló que las mejoras al campo –mixto de fútbol, béisbol y sóftbol–, es gracias a las acciones del Comité de mejora, del cual fue tesorero, que logró reunir 50 mil pesos, y “no hemos tenido ningún apoyo de ninguna autoridad que dice haber metido las manos aquí, como Ramón Ochoa”.