EN REDES: SÍ HAY PALAPAS A $500 PARA OFRECER PRIVACIDAD EN PLAYA BONITA, ADMITE LA ENCARGADA… ¡Y LUEGO NIEGA PRIVATIZACIÓN!

Tras la denuncia en redes sociales sobre la privatización de palapas, Eva María Bautista Pérez, coordinadora del Balneario Inclusivo “Playa Bonita” negó esa aseveración, sin embargo, admitió que donde ocurrieron los hechos se trata de una zona 3 implementada durante Semana Santa fue para ofrecer “una experiencia distinta a quienes quieren mayor comodidad y privacidad”, a razón de 500 pesos cada una para 5 ó 6 personas.

Sin embargo, en su video-aclaración a Bautista Pérez le faltó aclarar: ¿quién autorizó esa tarifa y a cargo de quién está su administración?, ¿se justifica lo ocurrido con la bañista que hizo la denuncia en redes sociales?, y ¿la seña de burla de “amor y paz” a la inconforme implicará alguna sanción o disculpa pública?