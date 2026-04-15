IMSS CAMPECHE ENVIARÁ A PACIENTE A LA CDMX POR COMPLICACIÓN NEUROLÓGICA; EVOLUCIONABA BIEN PERO LUEGO DETECTAN PROBLEMA

San Francisco de Campeche.- Por medio de un comunicado, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Campeche informó que por una complicación a nivel vertebral con afectación neurológica, determinó referir a una unidad médica de Tercer Nivel en la Ciudad de México para recibir atención de alta especialidad, a un paciente ingresado el pasado 10 de marzo con lesiones graves en el Hospital General de Zona No. 1 “Dr. Abraham Azar Farah”.

De acuerdo con la institución, el paciente fue recibido en Urgencias, donde se le practicaron de inmediato las intervenciones quirúrgicas necesarias. Luego, tras permanecer en la Unidad de Cuidados Intensivos, presentó una evolución favorable que permitió su traslado al área de Hospitalización el 17 de marzo.

Sin embargo, durante el seguimiento clínico el personal médico detectó la complicación y determinó enviarlo a la Ciudad de México para recibir atención de alta especialidad en las próximas horas.

El IMSS agregó que durante la estancia hospitalaria ha mantenido comunicación constante con los familiares del paciente, brindándoles información sobre su estado de salud, tratamientos aplicados y el plan médico a seguir, y aseguró que dará seguimiento puntual al caso.