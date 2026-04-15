INVESTIGAN A JENARO VILLAMIL Y TITULAR DE INFODEMIA POR PRESUNTO USO INDEBIDO DE RECURSOS PÚBLICOS

México.- La Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno abrió una investigación contra Jenaro Villamil y Miguel Ángel Elorza Vásquez tras una denuncia del periodista Ignacio Gómez Villaseñor por presuntas faltas administrativas, uso indebido de recursos públicos y la descalificación de investigaciones periodísticas.

El expediente 48518/2026/PPC/SICT/DE120 fue radicado para indagar posibles irregularidades dentro del Sistema de Radiodifusión del Estado Mexicano, incluyendo el caso de un video que muestra a una mujer en un ventanal de Palacio Nacional, el cual fue calificado inicialmente como falso por Infodemia y posteriormente reconocido como verídico.

El comunicador también presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República por presuntos delitos como ejercicio ilícito del servicio público y peculado, además de acusar el uso de Infodemia como herramienta de propaganda financiada con recursos públicos para descalificar al gremio periodístico. Las autoridades revisarán tanto la actuación de los funcionarios como la metodología y financiamiento de estas prácticas, y notificarán los resultados una vez concluida la investigación.