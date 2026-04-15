NO HUBO MIÉRCOLES DE INFODEMIA EN LA MAÑANERA DE SHEINBAUM; ¿SERÁ POR LA INVESTIGACIÓN A JENARO VILLAMIL?

-NO SÉ SI ES POR MI DENUNCIA, PERO LO CELEBRO PORQUE ES UN ESPACIO QUE PONE EN RIESGO A LOS PERIODISTAS: GÓMEZ VILLASEÑOR

Tras el anuncio de que la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno abrió una investigación contra Jenaro Villamil, titular del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR), y Miguel Ángel Elorza Vásquez, a causa de la denuncia del periodista Ignacio Gómez Villaseñor por presuntas faltas administrativas, uso indebido de recursos públicos y la descalificación de investigaciones periodísticas, en la conferencia matutina de hoy de la presidenta Claudia Sheinbaum no hubo sección de Infodemia Mex, que tradicionalmente hay cada miércoles.

Al respecto, el propio Gómez Villaseñor escribió en sus redes sociales: “No sé si la reciente admisión de mi denuncia tenga una relación directa con el hecho de que hoy no se haya emitido la sección de Infodemia Mex en la mañanera, pero lo celebro porque, insisto, es un espacio que pone en riesgo a los periodistas”.

El también periodista Arturo Ángel publicó: “Curioso. Hoy no hubo sección de @infodemiaMex en la mañanera. Tradicionalmente sale los miércoles pero no hubo mayor explicación de la Presidenta al respecto”.