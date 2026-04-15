CAUSAS NATURALES CAUSARON MUERTE DE COCINERO EN LA PLATAFORMA NOBLE INTREPID

De acuerdo con información obtenida, causas naturales le quitaron la vida a Francisco Márquez González, quien se desempeñaba como cocinero contratado por la empresa Taylors a bordo de la plataforma Noble Intrepid.

Fue alrededor de las 18:50 horas del pasado lunes, mientras estaba en su guardia, cuando lo hallaron desvanecido en su área de trabajo.

Cerca de la medianoche, elementos de la Vicefiscalía Regional de Justicia de Ciudad del Carmen, arribaron a la instalación petrolera ubicada en la Sonda de Campeche para tomar conocimiento del hecho y determinar que las causas del deceso, que fue infarto agudo al miocardio, luego lo trasladaron vía aérea a la Isla.

El hoy occiso era originario de Comalcalco, Tabasco, por lo cual su cuerpo será entregado a sus familiares para su sepultura.