“TERMINAN EN LA CÁRCEL POR PROTESTAR CON UN MURAL”: ENRIQUE OGAZ DÍAZ CUESTIONA DETENCIÓN EN CIUDAD JUÁREZ

ADVIERTE RETROCESOS EN LIBERTAD DE EXPRESIÓN COMO LOS REALIZADOS POR LA GOBERNADORA DE CAMPECHE, LAYDA SANSORES

El analista Enrique Ogaz Díaz denunció la detención de ciudadanos en Ciudad Juárez tras realizar un mural en el que representaron al alcalde como un cerdo, como forma de protesta. Señaló que el hecho ocurrió en un contexto de inconformidad social en una de las ciudades con altos niveles de violencia, donde, pese a optar por una manifestación artística en lugar de acciones violentas, los involucrados terminaron en la cárcel. De acuerdo con la publicación, la autoridad municipal justificó la medida bajo el argumento de que la libertad de expresión tiene límites.

En su posicionamiento, Ogaz Díaz también dirigió señalamientos hacia gobiernos de Movimiento Regeneración Nacional, al mencionar a la gobernadora Layda Sansores San Román por presuntas acciones contra periodistas críticos. Afirmó que estos casos reflejan un retroceso en materia de libertades, pese a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la crítica, incluso en tono ofensivo hacia figuras públicas, forma parte del núcleo de la libertad de expresión y debe ser tolerada por quienes ejercen el poder.