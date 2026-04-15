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EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 15 DE ABRIL DE 2026

MORENA ¿PERDERÍA? CAMPECHE GRACIAS A LAYDA.

Raymundo Riva Palacio, en su columna “SOS, elecciones en riesgo”, advierte que “si fueran hoy las elecciones para gobernador, Morena perdería cinco gubernaturas y estaría enfrentando un proceso con una coalición de gobierno fracturada, una rebelión interna y la posibilidad de que otras tres, al menos, permanezcan en manos de la oposición.”

Riva Palacio comenta que la semana pasada se entregó a la presidente Claudia Sheinbaum un informe de “los riesgos que enfrentan no solo en las gubernaturas, sino para mantener la mayoría calificada en el Congreso”, que además de Querétaro y Aguascalientes perderían Campeche, Michoacán y San Luis Potosí, además de que hay focos rojos en Quintana Roo, Zacatecas y Baja California Sur.

“El informe subraya que la gestión de Layda Sansores en Campeche le abrió a la oposición, ante una eventual alianza de Movimiento Ciudadano con el PAN, la posibilidad real de sacar a Morena del poder.” Cierto, solo que Layda Sansores tiene sometido lo poco que queda del PAN en la entidad, y mantiene secuestrado el órgano electoral, con lo cual nos encaminamos a una elección de Estado. Al tiempo.

MORENA SE FRACTURA, A RIO REVUELTO…

Rubén Aguilar Valenzuela, en su editorial “Pugnas en Morena”, también adelanta que el partido guinda llegará dividido a la elección de 2027, “con múltiples pugnas al interior del partido” porque Claudia Sheinbaum no tiene el liderazgo para imponerse y cohesionar al partido.

“Quienes estudian a Morena sostienen que el conjunto de tribus, sectas y partidos que lo integran, son de origen y posiciones muy diversas e incluso contradictorias, y que el único punto de unión era el liderazgo de López Obrador… este ‘amarre’, entre tantas diferencias, no es algo que pueda lograr Sheinbaum Pardo, que de cara a la elección de 2027 se enfrenta a la real posibilidad de una guerra civil… ante las pugnas, que son crecientes, la presidenta carece del liderazgo para imponer la disciplina partidaria, sobre todo a los que se asumen como fieles a López Obrador.

Se ha hecho público que el PVEM y el PT no irán en alianza con MORENA en algunas de las 17 gubernaturas… Algunos de los conflictos que enfrenta el liderazgo de Morena y Sheinbaum Pardo son, entre otros, con: Félix Salgado Macedonio (Guerrero); Saúl Monreal (Zacatecas); Ruth González (San Luis Potosí); Virgilio Mendoza (Colima). Y también con la gobernadora de Campeche, Layda Sansores; con la senadora Andrea Chávez, la candidata a la gubernatura de Chihuahua de Adán Augusto López; con Alfredo Ramírez, gobernador de Michoacán, para solo mencionar algunos.”

Y en esta guerra civil, debe anticiparse que Sansores saldrá ganando, con o sin Morena. Será una elección de Estado, con la que buscará imponer su cacicazgo.

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