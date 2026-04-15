“NO ME PODRÁN DECIR QUE ME COMPRÉ NI UN CACHITO DE TIERRA Y QUE TUVIMOS UNA VIDA DE LUJO ”: LAYDA PRESUME GOBIERNO HONESTO

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, aseguró que su administración se caracteriza por la honestidad y llamó a la población a sentirse orgullosa. “Tenemos que presumir y nuestra gente debe sentirse orgullosa porque además somos un gobierno honesto”, expresó, al afirmar que no ha adquirido bienes personales desde que está en el cargo.

“A mí no me podrán decir que me compré ni un cachito de tierra que quepa en una uña y no me podrán decir que compramos automóviles y que tuvimos una vida de lujo”, sostuvo. Agregó que mantiene su estilo de vida habitual: “Seguimos teniendo nuestra vida de siempre, vivimos en la casa de siempre, no tenemos guardias”, y que utiliza una camioneta con más de un millón de kilómetros. “Hemos escatimado, ahorrado en todo lo que se puede, que sea personal porque creemos que este dinero es del pueblo y hoy como nunca lo necesitan”, afirmó.