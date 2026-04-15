miércoles, abril 15, 2026
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“PUEDES IR DONDE ESTÉ EL MEJOR SERVICIO”: LAYDA PRESUME ATENCIÓN MÉDICA EN CUALQUIER HOSPITAL SIN COMPLICACIONES

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, afirmó que con la nueva coordinación en el sistema de salud los pacientes ya pueden atenderse en cualquier institución donde reciban mejor servicio, sin las limitaciones que antes imponían dependencias como el IMSS. Señaló que este esquema busca priorizar la atención médica por encima de la afiliación de cada persona.

Indicó que anteriormente las instituciones se deslindaban de pacientes que no les correspondían, lo que generaba retrasos y complicaciones, pero ahora se eliminan esas barreras.

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