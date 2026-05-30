RECHAZA EXJEFE DE INVESTIGACIÓN DE SINALOA HABERSE ENTREGADO A LAS AUTORIDADES NORTEAMERICANAS

Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación de Sinaloa, rechazó haberse entregado a las autoridades de Estados Unidos, donde enfrenta acusaciones por presunta colaboración con el crimen organizado.

Mediante un video desde Culiacán, concretamente desde El Botánico, haciendo ejercicio y deseando feliz sábado, aseguró que sigue “firme” en su decisión de no presentarse ante la justicia estadounidense.

Fui objeto de desacreditación, afirmó en relación a la noticia de su supuesta entrega a las autoridades norteamericanas.

