3 MUERTOS AL CHOCAR DE FRENTE 2 MOTOS

En el tramo carretero que conecta a las comunidades de Manuel Crescencio Rejón y Civalito, 3 personas perdieron la vida al impactarse de frente las 2 motos en que viajaban.

Las víctimas del accidente, ocurrido la noche del pasado domingo, fueron identificadas como José Juan L. R., y Javier T., chofer y copiloto de una moto proveniente de la comunidad de Manuel Crescencio Rejón, así como Rodolfo “N”, conductor de la otra unidad.

Al parecer el percance derivó del exceso de velocidad y lo peligroso del camino, que tiene muchas curvas y pendientes.

Servicios periciales levantaron los cuerpos para las diligencias correspondientes y entregarlos a sus familiares, para darles cristiana sepultura.