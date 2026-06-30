martes, junio 30, 2026
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DESPUÉS DEL MUNDIAL, SHEINBAUM VA POR LIMITAR REDES SOCIALES E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que esperará a que termine el Mundial, después del 19 de julio, para abrir un debate sobre redes sociales e inteligencia artificial con el objetivo de “entrar a un proceso en una regulación”.

Explicó que, en compañía de expertos, primero se hablará de la adicción de niñas, niños, adolescentes y jóvenes a plataformas digitales, además de discutir quién controla las redes, cuántas personas concentran ese poder y qué regulaciones existen en otros países.

En cuanto a la inteligencia artificial, Sheinbaum Pardo cuestionó qué es, quién la controla, cómo se actualiza, qué usos positivos tiene y qué riesgos puede traer.

La mandataria federal dijo que México debe entrar a un proceso de regulación “sin caer en censura”.

Al respecto, el analista político Juan Ortiz señaló: “Pero el contexto importa. Las redes son el espacio donde más se informan y se burlan del poder los jóvenes, y justo ahí Sheinbaum enfrenta más rechazo. Enkoll reportó 44% de desaprobación entre jóvenes de 18 a 24 años”.

Regular puede ser necesario, pero una regla mal escrita puede terminar castigando crítica política bajo pretexto de proteger a menores o combatir la desinformación, pues en San Luis Potosí, su “regulación” de la IA terminó con mujeres periodistas detenidas, alertó Juan Ortiz.

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