EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 30 DE JUNIO DE 2026

LAS INÚTILES IDEAS Y ASESORÍAS DE SESO LOCO.

Gracias a las pésimas estrategias económicas de Layda Sansores y a las “ideas y asesorías” que recibió de su sobrino, el millonario carpintero Gerardo “Seso Loco” Sánchez Sansores, Campeche registró el 34.8% de pobreza laboral en el primer trimestre de 2026. Eso significa que uno de cada tres trabajadores campechanos obtiene ingresos que no alcanzan para comprar la canasta básica.

Como es de conocimiento general, desde que inició el nefasto Gobierno de Todos los Sansores, Campeche ha sufrido una pérdida acumulada de empleos formales debido a que se favoreció mayormente a empresas foráneas en la contratación de servicios y compras de insumos. Ello llevó al cierre de numerosos comercios que sufrieron la indiferencia y menosprecio de la familia Sansores, más preocupada en cobrar diezmos que en rescatar la economía local.

Al menos un 60% de los campechanos se ve obligado a trabajar en la informalidad como resultado del fracaso de las políticas económicas de Layda Sansores, con salarios promedio de $8,390 pesos al mes que no alcanzan para nada. Además, se sigue padeciendo desabasto de medicamentos y deficientes servicios médicos en los hospitales públicos, mientras se incrementa la inseguridad. Las brillantes “ideas y asesorías” del Seso Loco no ayudaron en nada a su tía Layda.

5 AÑOS DE PODER, CENSURA Y CONFRONTACIÓN.

El portal La Silla Rota publica un reportaje de los “cinco años de poder, censura y confrontación” del autoritario, represor, corrupto, improductivo y rapaz gobierno de Layda Sansores en el que “la lógica del jaguar, territorial, solitario e implacable, terminó por definir su relación con opositores, periodistas e incluso con su partido”, cuando se atreven a denunciar sus abusos y ocurrencias.

“A cinco años de asumir el poder, la gobernadora de Campeche se acerca al ocaso de su mandato envuelta en tormentas: conflictos dentro de Morena, censura contra periodistas, uso del Poder Judicial del estado para perseguir a periodistas incómodos, confrontaciones con policías estatales y una política de persecución contra todo aquel que considere adversario, ya sean de partidos opositores o hasta del suyo… la maestra de profesión ha acumulado cargos públicos al mismo ritmo que propiedades… luciendo relojes y joyas Cartier”.

Federico Berrueto califica el sexenio de Layda Sansores como “un mal gobierno en todos los sentidos. Ausencia política, autoritarismo, corrupción, abandono, con crisis económicas y de seguridad.” Y como su eso no fuera suficiente, ahora tras el sexenio de la millonaria maestra, nos quiere imponer a su sobrino, el carpintero millonario, para dar continuidad al desfalco sansorista. ¡Cuidado!