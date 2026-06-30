EL PERIODISMO MEXICANO SUFRE OTRO GOLPE TRAS ASESINATO DE ROXANA GUZMÁN

La periodista Roxana Guzmán fue localizada sin vida, días después de que un grupo armado irrumpiera en su domicilio y se la llevara por la fuerza en Nanchital, Veracruz.

De acuerdo con una publicación de La Neta Noticias San Luis Potosí, la Secretaría de Marina confirmó el hallazgo de la comunicadora.

La publicación sostiene que Roxana Guzmán investigaba a la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, antes de ser privada de la libertad y posteriormente asesinada.

Sin embargo, hasta el momento las autoridades no han confirmado públicamente que exista una relación entre esa supuesta investigación y el crimen.

El asesinato de Roxana Guzmán volvió a encender las alertas sobre la violencia que enfrenta el gremio periodístico en México, luego de que el caso cobrara relevancia nacional por la difusión del video en el que se observa el momento en que hombres armados ingresan a su domicilio para llevársela.

Las investigaciones continúan para esclarecer el crimen.

Fuente: La Neta Noticias San Luis Potosí.