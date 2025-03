LA GOBERNADORA SIGUE SIENDO BURLA NACIONAL; “VAMOS HASTA EL INFIERNO CON LAYDA”

De nueva cuenta, la chacotería, la burla, las carcajadas y las ironías enmarcaron la nueva exhibida a la gobernadora Layda Sansores en un programa de televisión a nivel nacional, “Qué importa” de ImagenTVMex para ser más precisos, por la ocurrencia de disfrazar a los colaboradores de su show de los martes, y en esa ocasión se refirieron a tu patiño, quien portó una máscara de Diablo que “asustó” y criticó la mandataria.

“Es normal. O sea, un político voltea y de repente ve al Diablo y dice ‘ya me morí’. ¿Sí o no buey? Pobre Layda, se espantó como si hubiera visto, no sé, al mismísimo Díaz Ordaz…”, soltó uno de los dos conductores.

“Si se quita la máscara se hubiera espantado más la pobre gobernadora, porque era Alito Moreno, el del PRI…”, intervino el otro.

El primero soltó entre risas: “Me gusta que recicle, gobenadora, o sea, esos plumeros viejos que tenía por ahí en la casa, le quedaron rebonitos de penacho. Está bien”.