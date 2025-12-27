MORENA PROPONE LA MUERTE ASISTIDA

La diputada Naty Poob Pijy Jiménez Vásquez, integrante de Morena, presentó una iniciativa para despenalizar la muerte asistida en México, a través de reformas a la Ley General de Salud y al Código Penal Federal. La propuesta fue turnada a las comisiones de Salud y de Justicia para su estudio y dictaminación.

El planteamiento permitiría que personas mayores de 18 años soliciten la muerte asistida por escrito, siempre que el caso sea evaluado por un Comité de Bioética y se realice conforme a los protocolos que emita la Secretaría de Salud. La iniciativa define la muerte asistida como la terminación intencional de la vida a solicitud expresa de la persona.

La propuesta contempla dos modalidades: la eutanasia, cuando el procedimiento es ejecutado por personal médico, y el suicidio asistido, cuando el médico proporciona los medios y la persona los administra por sí misma. En ambos supuestos, se establece que estas acciones no constituirían delito.

El documento también reconoce la objeción de conciencia del personal médico. En caso de negativa, la institución de salud tendría la obligación de asignar a otro profesional autorizado para atender la solicitud. Como parte de la justificación, la iniciativa cita encuestas nacionales que señalan que más del 68 por ciento de la población considera que las personas en fase terminal deberían tener la posibilidad de adelantar su muerte de manera legal.