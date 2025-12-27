NAVIDAD DEJA MÁS DE 300 TONELADAS DE BASURA EN LA CAPITAL CAMPECHANA

Durante las celebraciones de Navidad, en San Francisco de Campeche se generaron más de 300 toneladas de residuos sólidos, cifra que se espera se repita durante Año Nuevo, informó Alexis Damián Ramos García, jefe de operaciones de Red Ambiental, empresa encargada de la recolección de desechos en la capital. Detalló que el servicio operó con normalidad los días 24 y 25 de diciembre, al cubrir las rutas habituales y mantener el barrido manual en calles y colonias, pese al incremento de basura derivado de las festividades.

Red Ambiental llamó a la ciudadanía a respetar los horarios y días establecidos para sacar la basura, con el fin de evitar acumulaciones irregulares, malos olores y riesgos sanitarios. Las autoridades reiteraron que cumplir con los programas de recolección contribuye a conservar un entorno limpio y ordenado para los habitantes de la capital campechana.