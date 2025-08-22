POLICÍAS ESTATALES PROVOCAN PERCANCE Y MOTERO RESULTA LESIONADO

San Francisco de Campeche .- Elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana se vieron involucrados en un accidente de tránsito registrado sobre la avenida 16 de Septiembre, en el cruce con la prolongación de la calle 53.

El percance ocurrió cuando los agentes intentaban descender hacia la avenida Adolfo Ruiz Cortines, maniobra con la que cerraron la circulación al conductor de una motocicleta. El motero terminó lesionado y fue valorado por paramédicos de la misma corporación, determinándose que no requería traslado a un hospital.

Al sitio llegaron más agentes policiacos, quienes dialogaron con el afectado hasta convencerlo de llegar a un acuerdo. Finalmente, ambas partes firmaron un desistimiento en el lugar.