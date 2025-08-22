MOVILIZACIÓN POR REPORTE DE DETONACIÓN DE ARMA DE FUEGO RESULTÓ SER PLEITO POR TERRENO

Lo que inicialmente se reportó como detonaciones de arma de fuego fue, según testigos y familiares, un altercado verbal entre un empleado de una funeraria y una familia por un terreno. Durante la discusión salió una réplica de arma, lo que motivó que se alertara a las autoridades.

Una fuerte movilización se registró en el cerro de Las Eminencias tras los reportes de supuestas detonaciones de arma de fuego.

Según testigos y familiares, los hechos se derivaron de una disputa por un terreno. Al llegar al lugar, un empleado de una funeraria y la familia involucrada tuvieron un altercado verbal. Durante la discusión salió a relucir un arma, lo que motivó que se alertara a las autoridades.

Tras la intervención policial, se detuvo al presunto agresor. Al revisar la unidad motriz, se encontró una réplica de arma de fuego, la cual fue asegurada y presentada ante la Fiscalía General del Estado para el deslinde de responsabilidades.

Familiares añadieron que el presunto agresor tenía un conflicto previo con una fémina involucrada, aunque esta información no ha sido confirmada.



