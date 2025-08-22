APARATOSO ACCIDENTE, CAMIONETA DEL TREN MAYA IMPACTA A TAXI DE PASAJEROS MÉRIDA–VALLADOLID

Yucatán.- Cuatro personas resultaron lesionadas en un accidente registrado la noche de ayer en la carretera Mérida–Valladolid, a la altura del kilómetro 10, luego de que una camioneta del Tren Maya invadiera el carril de un taxi de transporte público.

De acuerdo con los reportes, la unidad utilizada por trabajadores del proyecto ferroviario impactó de frente contra el taxi de la ruta Mérida–Sotuta, en el que viajaban al menos 14 pasajeros, en su mayoría albañiles.

Tras la colisión, resultaron heridos el conductor y el copiloto del taxi, además de dos pasajeros. Todos fueron auxiliados por paramédicos y trasladados a un hospital para recibir atención médica.