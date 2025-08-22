EN REDES: ACUSA A CHOFER DE UN CAMIÓN DEL KO’OX DE NEGARSE A DETENERSE EN PARADERO PARA QUE BAJARA UNA MUJER; ¿ESA ES LA MEJORA DEL SERVICIO?

San Francisco de Campeche.- A través de sus redes sociales, el ciudadano campechano Julio Medina cuestionó la anunciada mejora del servicio de transporte, al criticar que el chofer de un camión Ko’ox no quiso darle parada a una señora para que baje en el paradero ubicado entre la exCascada y la glorieta donde estuvo Pablo García, bajo el pretexto de que en el sentido en que iba es sólo para ascenso, aunque no hay letrero que así lo indique.



Y escribió: “Escuchar a un conductor del Ko’ox negarle la bajada a una señora, argumentando de que el paradero ubicado entre la esquina de la exCascada y la glorieta donde estaba Pablo García es sólo para descenso de pasaje, y de regreso en ese tramo es para puro ascenso, así que si no bajaste en donde ellos dicen, friégate, que no te van abrir la puerta. Por cierto en ningún lado de los paraderos que hay dice ‘exclusivo para descenso de pasaje’, que los usuarios deben de acostumbrarse a eso, pero ver que llenan la unidad como si no tuviera fondo, es no tener un tantito de madre”.



Y ahorita, agregó, hay que sufrirlo porque es “gratis”, pero cuando inicien con el cobro de los 12 pesos ¿tendremos que aceptar sus reglas e imposiciones? Si vendieron este proyecto como una mejora en el servicio y sólo vamos a ver que los camiones muy pronto serán cacharros por no ser cuidados como debe de ser, y cobrando servicio de primera con calidad de segunda y de tercera. Ojalá esté equivocado, pero todo al tiempo. Hasta ahí la publicación.