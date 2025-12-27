sábado, diciembre 27, 2025
TREN LIGERO CRECE… ¡SIN PASAJEROS!

Aun cuando la ciudadanía todos los días constata que transita completamente vacío en sus diversos horarios, administradores del Tren Ligero afirman que el “trenecito”, como le llamó el secretario de Finanzas, Jezrael Isaac Larracilla Pérez, crece en Campeche, y anunciaron nuevos horarios para que, afirman, el traslado de pasajeros sea “más rápido y eficiente”.

En su página oficial, el Tren Ligero anuncia 10 corridas en horarios matutino -5 en total-, 3 vespertinos y 2 nocturnos, teniendo como salida el Centro Histórico para llegar a la Estación del Tren Maya.

La publicación del Tren Ligero irónicamente remata con la afirmación: “¡Estamos emocionados de verte a bordo¡”.

