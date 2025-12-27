En su lista de buenos deseos, los amigos del Parque Principal coincidieron en que lo que el pueblo más anhela es que ya se vaya la Tía gobernanta…

Doña Chela llegó a la reunión vespertina con sus amigos del Parque Principal agitada, preocupada y molesta. La noticia de que se avecinan aumentos en cascada después del gasolinazo de enero había afectado su estado de ánimo, lo mismo que el inicio del cobro de los camiones Ko’ox, la obligación de pagar el impuesto predial, el agua y la basura, y los nuevos precios de los refrescos de cola.

–¿No sabes aún la buena noticia? Le preguntó don Memín. La Tía gobernanta ya anunció que el servicio de los Koóx seguirá siendo gratuito por tiempo indefinido, también dijo que ella va absorber el gasolinazo para que no se generalicen los aumentos de los precios. Todo lo anterior gracias a que sus diputados le aprobaron contratar deuda pública”.

–“No voy a caer en tus inocentadas, reclamó doña Chela. Es más fácil que ese dinero de la deuda se vaya a sus cuentas particulares, antes que hacer obras de verdadero beneficio colectivo” apuntó.

–La buena noticia es que la señora ya se va, terció el poeta Casimiro. Mañana domingo va sesionar el Congreso para aprobar su licencia por tiempo indefinido, y se va convocar a su sobrino, el Tarado sin Cerebro para que sea el gobernador interino. Eso me lo confirmaron mis fuentes que generalmente están bien informadas” remató.

–“A otro santo con ese cuento. Una cosa es que mañana sea día de los Santos Inocentes, y otra que me vaya a creer tu vacilada, protestó el viejo don Julián. Claro que todos queremos que se vaya la señora, pero sería un tremendo castigo para las finanzas estatales que dejen como interino al sobrino loco. Sería nuestra peor pesadilla” subrayó.

–Si se trata de expresar nuestros buenos deseos, la verdad es que ojalá sea cierto que le van a dar licencia a la señora. Si eso ocurre seguramente que habría fiesta popular, ya que en el pueblo no la quieren porque los resultados de su Gobierno han sido desastrosos. Debemos rogarle a los Santos Inocentes que nos concedan el milagro de su destitución”.

–“Y que también sea gratuito el servicio de los Ko’ox o que por lo menos lo extiendan por un mes más, para que no tengamos una cuesta de enero muy empinada. Viene un año muy difícil en todos los aspectos, pero el económico es el que más nos preocupa porque el dinero ya no alcanza para nada” aseveró.