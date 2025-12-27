Además del rechazo ciudadano, las encuestas hablan de malos resultados en áreas como seguridad, transparencia y desempeño general.

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, cerrará el año como una de las peores gobernadoras del país. Es la peor que ha tenido Campeche en su historia, y será difícil que alguien la supere en cuanto a sus resultados catastróficos.

Ayer nos despertamos con la encuesta de FactoMétrica que la ubica en el lugar 27 de 32, con apenas 32.88 por ciento de aprobación general, y con resultados todavía más bajos en inseguridad y combate a la corrupción.

Cripeso la coloca aún peor, en el lugar 29, dentro del grupo de los cinco gobernadores con menor respaldo ciudadano. Incluso ejercicios previos de 2025, como Mitofsky, muestran niveles de reprobación superiores al 56 por ciento.

Estos estudios confirman que la Administración de Sansores San Román ha resultado un absoluto fracaso, estamos en Gobierno fallido en donde lo único que sobresale es su obsesión por aniquilar a sus adversarios inventándoles expedientes de corrupción para tratar de impedir que puedan competir en las elecciones.

El caso del diputado Paul Alfredo Arce es un ejemplo. Recién fue “destapado” por Eliseo Fernández como su candidato a la alcaldía de Campeche, pero desde hace por lo menos un mes que la Fiscalía Anticorrupción lo acusó de desvíos millonarios cuando fue alcalde suplente del propio Eliseo.

Sansores quiere despejarle el camino a su arlequín champotonero, Esteban Hinojosa a quien va postular por la alcaldía con muy altas probabiidades de que reciba una felpa en las urnas, ya que los campechanos no van a votar por alguien que no es de la ciudad. El razonamiento popular ha sido contundente; si quiere ser alcalde, que lo manden a Champotón.

Los resultados de las encuestan, que ratifican a la gobernadora Sansores como una política 8impresentable, también van a tener un papel estelar en las elecciones. La gente va votar en contra de todo lo que proponga la mandataria campechana.

Por eso, no es descartable la idea de que la manden a alguna embajada. Se trata de alejarla de Campeche, para que no eche a perder la elección, y para sanear en algo la pésima imagen que le da ella a Morena y a sus candidatos.

Estas encuestas no mienten, retratan de cuerpo completo a una de las gobernadoras más repudiadas del país.