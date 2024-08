AMLO AÚN NO HACE JUSTICIA SALARIAL A SINDICALIZADOS DEL COBACH

El Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche (Sutcobacam) presionará a nivel federal para exigir el cumplimiento de compromisos pendientes en materia de medidas de bienestar para los trabajadores del sector, mediante la homologación al alza del salario.

Su secretaria general Ana Isabel May Cardeña, reveló que aunque otros niveles educativos ya recibieron el pago prometido, los trabajadores del Cobacam aún no ven reflejado el recurso.

Esto es esencial para garantizar que alcancen 16 mil pesos mensuales, como se había acordado, pues actualmente muchos empleados administrativos perciben 11 mil 600 pesos al mes, para un déficit de 4 mil y 6 mil pesos.

May Cardeña también abordó la preocupación por la estabilidad laboral, sobre todo en la basificación de horas, pues muchos maestros con años de servicio todavía no tienen garantía de definitividad en sus 40 horas totales, lo que genera incertidumbre.

Los trabajadores están en el proceso legal de la revisión salarial, mientras el Gobierno Federal libera los recursos necesarios, para lo cual no hay fecha definida pero hay negociaciones en los juzgados.

“Tenemos audiencia a principios de sep