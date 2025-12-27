GOBIERNO ESTATAL AUTORIZÓ EXTRAER MATERIAL PÉTREO EN 8.6 HECTÁREAS DE TERRENOS FORESTALES PESE A SER ATRIBUCIÓN FEDERAL; PROFEPA CLAUSURA TRABAJOS

Debido a que Construcciones Ospover S. A., sólo mostró una autorización de la Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio Climático y Energía (Semabicce) del Gobierno del Estado de Campeche, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró de manera total y temporal un banco de extracción de material pétreo en terrenos forestales del predio conocido como Boxol, en el Municipio de Campeche, ya que el permiso debe ser de índole federal por tratarse del cambio de uso de suelo en 8.6 hectáreas de selva mediana caducifolia.

La acción se derivó de una denuncia ciudadana sobre la realización de actividades no forestales en la zona, ante lo cual personal de la Profepa realizó una inspección los días 4 y 5 de diciembre y constató la extracción de material pétreo en terrenos forestales.

Como medida de seguridad, la dependencia federal ordenó la clausura total temporal del banco de extracción y el aseguramiento precautorio de una maquinaria tipo excavadora, para evitar la continuidad de los daños al ecosistema.

Durante la diligencia, se verificó que las actividades detectadas no contaban con la autorización federal correspondiente para el cambio de uso de suelo en terrenos forestales, la cual debe ser emitida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Dicha autorización no fue presentada al momento de la inspección. El documento expedido por Semabicce del Gobierno del Estado de Campeche será analizado en el procedimiento administrativo en curso, pues no sustituye las autorizaciones federales requeridas para ese tipo de obras.