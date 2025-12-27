CRISIS POLÍTICA Y ACONTECIMIENTOS TRÁGICOS MARCARON A CAMPECHE EN 2025: MONSEÑOR MEDINA BALAM

Durante la clausura del Año Jubilar “La Esperanza”, el obispo auxiliar de Mérida, Yucatán, monseñor Mario Medina Balam, expuso que Campeche ha vivido a lo largo de 2025 un ambiente de desgaste social y político que ha profundizado la incertidumbre entre la población. Señaló que, además de los conflictos relacionados con deudas públicas y tensiones políticas entre diversos grupos, el estado ha enfrentado hechos dolorosos que han impactado directamente en la vida social y en la percepción ciudadana sobre el rumbo de la entidad.

El prelado recordó que en febrero ocurrió el accidente de un autobús que cobró la vida de alrededor de 30 personas, mientras que en septiembre se registró otro percance, esta vez de un colectivo, donde fallecieron 16 pasajeros. A estos hechos se sumó el reciente accidente aéreo en el que murió el niño Federico Efraín, quien era trasladado a Texas para recibir atención médica especializada, así como otras siete personas. Medina Balan pidió oraciones por Julia, madre del menor, quien permanece grave de salud, y por su padre Edward.

Monseñor Medina Balam indicó que este conjunto de tragedias, aunado a la crisis política y económica que se arrastra en Campeche durante 2025, ha generado escenarios de angustia y desesperanza en amplios sectores de la sociedad. En ese contexto, afirmó que el mensaje del jubileo y de la Navidad recuerda que Cristo Jesús es la esperanza que no falla, un Dios cercano que sale al encuentro de su pueblo en medio de la adversidad.