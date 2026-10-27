CAMPECHE CAE DEL SEGUNDO AL QUINTO LUGAR NACIONAL EN PRODUCCIÓN DE MIEL POR USO DE AGROQUÍMICOS: INVESTIGADOR DE ECOSUR

San Francisco de Campeche.- La apicultura campechana enfrenta un panorama preocupante, luego de que el Estado descendiera del segundo al quinto lugar nacional en producción, debido a la mortandad de abejas causada por el uso de agroquímicos, el cambio climático y las dificultades de comercialización, advirtió Lucio Pat Fernández, investigador de El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur).

El especialista explicó que a la pérdida de posiciones contribuye también una combinación de factores que afectan directamente a los productores, como las condiciones climáticas, los problemas sanitarios, la disponibilidad de floraciones, el manejo de los apiarios y los precios de venta de la miel.

Uno de los principales problemas es la contaminación por plaguicidas, pues puede provocar la muerte de las abejas, afectar su capacidad reproductiva y reducir la productividad de las colmenas, expuso Pat Fernández. También alertó sobre la presencia de residuos de estas sustancias en la miel, lo que representa otro desafío para el sector.

Consideró necesario impulsar estrategias de adaptación, como la reforestación con plantas nativas que favorezcan la alimentación de los polinizadores, garantizar fuentes de agua durante los periodos de sequía y mejorar los precios para los productores.

Entre las especies de importancia para la producción de miel en Campeche mencionó el chichilché (ts’iits’ilche’ en maya), cuya floración es fundamental para los apicultores del centro y norte del Estado, además del jabín y el chacá.

Pero, además de los problemas ambientales, el investigador señaló que la organización del sector y las condiciones de comercialización también influyen en su situación económica, por lo cual consideró necesario impulsar incentivos que permitan obtener mejores precios por la miel.

A ello se suma la competencia en el mercado internacional, donde, alertó, circulan productos que imitan la miel natural y pueden superar las revisiones de calidad, lo que genera condiciones desfavorables para quienes comercializan miel auténtica. En este sentido, Pat Fernández explicó que existen pruebas para detectar estos productos.