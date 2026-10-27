martes, octubre 27, 2026
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PABLO GUTIÉRREZ NO REPRESENTA UN AVANCE NI PROGRESO: JOSÉ FLORES

—“En Carmen hay inseguridad e imposición de miedo, pero la gente se va a desquitar en la boleta”

San Francisco de Campeche.- El dirigente estatal de PAZ, José Luis Flores Pacheco, afirmó que el coordinador de la 4T, Pablo Gutiérrez Lazarus, “para nosotros y para mucha gente no representa un avance, ni progreso, y tan es así que todos los que vienen de ahí, compañeros del Carmen, saben muy bien que ahí hay inseguridad e imposición de miedo, pero en la boleta es donde la gente se va a desquitar, pues ahí no hay cámaras, no hay nada y ahí vamos con todo”.

El exalcalde carmelita, subrayó, sigue teniendo contacto con la Presidencia Municipal de la Isla. “Es obvio y hemos visto que incurre en ciertas cuestiones ilegales, por lo cual hay denuncias y nosotros haremos lo conducente, porque Morena cae en las prácticas que dijo no iba a hacer, y por eso no queremos que los mismos gobiernen 6 años más en beneficio de unos cuantos”.

Como ejemplo de lo que consideró falta de oficio político y de valoración, Flores Pacheco anunció la incorporación a PAZ del exaspirante a la gubernatura de la 4T, Roberto Reyes Jiménez, quien estuvo presente en el evento.

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