POR INTENTOS DE CIBERATAQUES SUSPENDEN TEMPORALMENTE PLATAFORMAS DE SERVICIOS MUNICIPALES EN INFOCAM

Ante incidentes e intentos de vulneración de su infraestructura tecnológica, el Instituto de Información Estadística, Geográfica y Catastral del Estado de Campeche (INFOCAM) anunció la suspensión temporal de diversas plataformas digitales de servicios municipales, medida que estará vigente del 27 de octubre al 2 de noviembre de 2026.

La decisión fue tomada de manera preventiva para proteger la información de los usuarios y evitar posibles afectaciones a los sistemas informáticos utilizados por distintos ayuntamientos de la entidad.

De acuerdo con el aviso oficial, la suspensión afecta principalmente las plataformas para el pago del impuesto predial en 12 municipios: Calakmul, Calkiní, Carmen, Candelaria, Champotón, Dzitbalché, Escárcega, Hecelchakán, Hopelchén, Palizada, Seybaplaya y Tenabo. Asimismo, en Champotón quedarán temporalmente fuera de servicio las plataformas para el pago de recolección de basura y la emisión de licencias de funcionamiento.

En cuanto al pago del servicio de agua potable, la suspensión de las plataformas digitales comprende los municipios de Champotón, Dzitbalché, Escárcega y Tenabo.

INFOCAM explicó que la medida responde a la identificación de vulnerabilidades críticas relacionadas con la tecnología PHP, utilizada en plataformas digitales de todo el mundo, las cuales presentan una calificación de severidad de 9.2 sobre 10, conforme al estándar internacional CVSS 4.0. Esta situación obligó a implementar acciones preventivas para reducir los riesgos de posibles accesos no autorizados o afectaciones a los sistemas municipales.

La previsión es que la suspensión concluya el 2 de noviembre; sin embargo, la ciudadanía deberá consultar los comunicados oficiales para conocer la fecha y condiciones del restablecimiento de cada plataforma.