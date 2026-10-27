REPORTAN LA DESAPARICIÓN DE TRES ADOLESCENTES EN UN SOLO DÍA; SE ACTIVARON SUS FICHAS DE BÚSQUEDA

La desaparición de tres adolescentes de entre 14 y 16 años en un solo día encendió las alarmas en la capital campechana y volvió a poner sobre la mesa la preocupación por la inseguridad y la protección de las menores de edad.

Durante el lunes 26 de octubre se reportó la desaparición de Betsi Alejandra Cardona Centeno, Gizell Guadalupe Arroyo Manzanilla y Naomi Abigail Molina May, en tres colonias diferentes de la ciudad, lo que motivó la emisión de fichas de búsqueda por parte de la Comisión Local de Búsqueda de Personas (CLBP) y la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM).

Dos de las adolescentes fueron vistas por última vez con apenas cinco minutos de diferencia, durante las primeras horas de la mañana y cuando portaban sus respectivos uniformes escolares.

El primer caso corresponde a Betsi Alejandra Cardona Centeno, de 16 años, quien salió de su domicilio en la colonia Ampliación Bellavista alrededor de las 6:45 horas. Vestía el uniforme del CETMAR 02, compuesto por blusa blanca con detalles azules, suéter rojo, falda short azul marino y zapatos negros. Llevaba una mochila negra con el logotipo dorado de FIFA. Mide 1.49 metros, es de complexión media, tez blanca, cabello castaño lacio hasta los hombros y tiene un lunar en la parte superior izquierda de la frente.

A las 6:50 de la mañana fue vista por última vez Gizell Guadalupe Arroyo Manzanilla, de 14 años, al salir de su vivienda en la colonia Tomás Aznar. La menor vestía el uniforme de la Secundaria Técnica número 28, con camisa beige, falda de cuadros verdes, calcetas blancas y zapatos negros, además de una mochila negra Adidas. Mide 1.62 metros, es de complexión robusta, tez morena clara y cabello negro lacio. Como señas particulares presenta una cicatriz circular en el pómulo derecho y un lunar en el izquierdo.

El tercer caso se registró alrededor de las 17:00 horas, cuando se perdió el contacto con Naomi Abigail Molina May, de 16 años, vista por última vez en su domicilio de Colonial Campeche. Vestía pantalón tipo cargo guinda, abrigo blanco con rosado y tenis en tonos café y beige. Es de complexión delgada, tez morena clara, cabello rojo ondulado y tiene una mancha roja en la parte superior de la frente, además de dos perforaciones en la oreja izquierda.