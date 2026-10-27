MERCADOS DE CAMPECHE SE PREPARAN PARA VENTAS DE FESTIVIDAD DE FIELES DIFUNTOS

-Habrá flores, dulces, veladoras y productos para pibipollos



Los mercados de la capital campechana se preparan para recibir una de las temporadas de mayor actividad comercial del año, con motivo de las celebraciones de Fieles Difuntos, durante las cuales se instalarán espacios especiales para la venta de flores, dulces tradicionales, veladoras, frutas y todos los ingredientes necesarios para la elaboración de los tradicionales pibipollos.

El subdirector de Mercados, Jorge Beberaje, informó que desde hace aproximadamente dos semanas comenzaron los preparativos para organizar los espacios de venta, realizar trabajos de mantenimiento y garantizar las condiciones necesarias para recibir a comerciantes y consumidores.

Las actividades se desarrollarán del 28 de octubre al 2 de noviembre, tanto en el mercado principal Pedro Sainz de Baranda como en los otros ocho mercados de la ciudad, donde se espera un incremento en la afluencia de compradores. En el caso del mercado principal, detalló que se habilitarán diferentes áreas para facilitar la comercialización de los productos más solicitados durante estas fechas.

En la zona frontal del mercado, particularmente en el área del estacionamiento, se instalarán vendedores de dulces tradicionales, papel picado, veladoras y pan de muerto, artículos indispensables para la elaboración de los altares dedicados a los seres queridos que han fallecido. Por su parte, la Alameda y la calle Costa Rica, ubicada a un costado del centro de abasto, concentrarán la venta de flores, frutas, legumbres y otros productos